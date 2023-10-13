هجمات إسرائيل ترفع عدد قتلى الفلسطينيين الى 1799

2023-10-13 / 16:06
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هبة بريس _ الرباط

دخلت هجمات إسرائيل الجوية على قطاع غزة، الجمعة، يومها السابع، وسط تصاعد قياسي لحصيلة الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة الشهداء الجمعة إلى 1799 إضافة إلى 6388 جريحا جراء الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة منذ السبت.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية “ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي، استشهد 1799 مواطناً منهم 583 طفلًا و351 امرأة وإصابة 7388 مواطنا آخرين بجروح مختلفة منهم 1901 طفل و1185 امرأة”.

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‫10 تعليقات

  8. اخواننا الفلسطینیون یذبحون نھارا جھارا ویقصفون بکل انواع الاسحلۃ المحرمۃ دولیا۔ تقصف المنازل والعمارات الماھولۃ بالسکان دون سابق انذار ۔ یکون بذلک الصھاینۃ قتلۃ الصبیان والشیوخ والنساء یریدون الانتقام للضربۃ الموجعۃ التی تلقوھا من طرف فرسان المقاومۃ البواسل۔ کل ھذا یجری اما الصمت المخزی لحکام العرب، السیسی وملک الاردن ینتظرون ان یرخص لھم الصھاینۃ النازیون لادخال المساعدات من معبر مصری الی قطاع غزۃ المحاصر۔ شرذمۃ من الصھاینۃ لایتعدی تعداد سکانھم 10 ملایین اسکتوا حکام العرب اذ لا احد استطاع ان یحرک ساکنا۔ للتذکیر فقط مصر وحدھا تضاعف الکیان الغاصب ست او سبع مرات۔ واحسرتاہ علی ذل حکام العرب واستسلامھم۔ لابد من الاشارۃ الی ضرورۃ الاشادۃ بوقفات محامو المغرب امام مختلف محاکم المملکۃ وتعبیرھم عن تضامنھم مع اخواننا فی فلسطین وھو موقف کل الشعب المغربی الشریف ولا بد من تحیتھم علی الخطوۃ التی یسعون القیام بھا وھی مقاضاۃ الکیان الصھیونی الارھابی علی جرائمہ امام محکمۃ الجنایات الدولیۃ والتحیۃ الکبری للمنظمات المغربیۃ الداعمۃ لکفاح الشعب الفلسطینی ومناھضۃ التطبیع۔ کما یجب المطالبۃ باعلان القائم باعمال الکیان الصھیونی بالرباط شخص غیر مرغوب فیہ عقب تصریحاتہ الاستفزازیۃ مؤخرا۔ وکل الشکر لھذا المنبر الحر الذی یتیح لنا الفرصۃ لاسماع راینا۔

  9. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لكم الله يا اهل فلسطين. الحكام العرب كانوا ولا زالوا في خبر كان. سيحاسبلهم الله والتاريخ.اختاروا ملاذ الحياة, وفظلوا الاختباء في القصور واداروا ظهورهم للشعوب. هل سينفعهم نعيمهم?

  10. إحراق هتلر لليهود حدث مشكوك فيه اما إحراق الفلسطينيين في غزة فيمر أمام أنظار العالم وبمباركة الدولة التي تدعي الديمقراطية واحترام حقوق الانسان مما يبرهن على سيطرة الصهيونية الماسونية على أصحاب القرار لاسيما في الدول الغربية.

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