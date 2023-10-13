الطرق في العطلة .. توصيات شركة الطرق السيارة

2023-10-13 / 15:53
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هبة بريس _ الرباط

أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بأنه بمناسبة العطلة المدرسية التي تصادف عطلة نهاية الأسبوع، ستعرف شبكة الطرق السيارة حركة سير مهمة

وقدمت الشركة توصيات كانت على الشكل الاتي

بمناسبة العطلة المدرسية ، تخبر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة خاصة:

يومه الجمعة 13 أكتوبر 2023 ما بين الساعة الثالثة زوالاً والعاشرة ليلاً،
يومه السبت 14 أكتوبر 2023 ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال،

وخلال الفترة ما بين الرابعة زوالاً والعاشرة ليلاً يومه الأحد 22 أكتوبر 2023 الذي يصادف الرجوع من العطلة.
من أجل سفر آمن ومريح، تُوصي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبائنها – مستعملي الطريق السيار بـ:

تنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنيـة من خلال تحميل تطبيق ADMTRAFIC،
أخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات،
عدم استعمال ممر الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوى؛
الاطلاع على الرصيد المتبقي في الباس جواز الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار،
توخي المزيد من اليقظة أثناء المرور عبر مناطق الضباب الكثيف أو التساقطات المطرية، مع تخفيف السرعة، واحترام مسافة الامان، وتشغيل الأضواء الضرورية للعربة حتى في وضح النهار.
وأخيرا، تتمنى الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عطلة سعيدة لزبائنها مستعملي الطريق السيار.

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