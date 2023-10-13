لقجع : هل هناك لاعب اسمه إبراهيم في تاريخ المنتخب الإسباني؟

هبة بريس _ رياضة

سخر رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، من الأخبار الرائجة والتي تصب في إمكانية حمل ابراهيم دياز قميص المنتخب الإسباني.

وقال لقجع ساخرا:”هل هناك لاعب اسمه ابراهيم في تاريخ المنتخب الإسباني؟.

وزاد موضحا:”ابراهيم لاعب مغربي ويحمل الجنسية الإسبانية، وباب المنتخب المغربي مفتوح للمغاربة.”

وأضاف أن حمل قميص المنتخب شرف للاعب قبل المنتخب مضيفا أن فريق المنتخب مشروع يشتغل في ظروف جيدة

واسترسل بالقول في تصريح صحفي أن هناك بعض لاعبي المنتخب يتوفرون على أربع جنسيات وأن هناك أكثر من لاعب يلعبون ببطولات أوروبية مستقبلا بالنجم اشرف حكيمي

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