وزير الدفاع الأميركي من إسرائيل: هذا وقت الحسم
هبة بريس _ وكالات
قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الجمعة، إنه لا مجال للحياد أو لأي أعذار حيال الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل، مشيرا إلى أن واشنطن تنسق جهودها لإطلاق سراح المختطفين من قبضة حماس بمن فيهم المواطنون الأميركيون.
وفي كلمة ألقاها بعد لقائه بوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في إسرائيل، شدد أوستن على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب حليفتها، من خلال تزويدها بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، وقال :”هذا وقت الحسم لا الثأر”.
وفي مستهل مداخلته وهو بجانب نظيره الإسرائيلي قال أوستن “أنا موجود هنا شخصيا لأوكد الدعم الأميركي الراسخ لإسرائيل، ولأعبر عن تعاضدي مع كل العالئات التي لا تزال تعيش الكابوس”.
أوستن قال معلقا على هجوم حماس “ليس هناك أي مبرر للعمليات الإرهابية ولا نقبل ما فعلته حماس”
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5 تعليقات
من أعطى الحق لإسرائيل في أبعاد المدنيين عن وطنهم وليم لا يربى المواطن الإسرائيلي على العيش المشترك مع دول المنطقة من قذائف لبنان و سوريا …..
انتم الإرهاب ايها الوزير انتم من وضعتم اليهود في فلسطين للتجسس على الدول الخليجية والعربية أين المجرم رمسفيلد والمجرم كولون بأول والمجرم بوش الاب ابناء القردة سيغادرون المسألة مسؤلة وقت محدد من الله عز وجل ايها الغبي النجس
يارب انصرهم يارب في هذه ساعة الإجابة انصرهم انك على كل شيء قدير
إنما النصر صبر ساعة
انتم ضد حقوق الإنسان وضد كل شيء