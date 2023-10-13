وزير الدفاع الأميركي من إسرائيل: هذا وقت الحسم

هبة بريس _ وكالات

قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الجمعة، إنه لا مجال للحياد أو لأي أعذار حيال الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل، مشيرا إلى أن واشنطن تنسق جهودها لإطلاق سراح المختطفين من قبضة حماس بمن فيهم المواطنون الأميركيون.

وفي كلمة ألقاها بعد لقائه بوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في إسرائيل، شدد أوستن على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب حليفتها، من خلال تزويدها بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، وقال :”هذا وقت الحسم لا الثأر”.

وفي مستهل مداخلته وهو بجانب نظيره الإسرائيلي قال أوستن “أنا موجود هنا شخصيا لأوكد الدعم الأميركي الراسخ لإسرائيل، ولأعبر عن تعاضدي مع كل العالئات التي لا تزال تعيش الكابوس”.

أوستن قال معلقا على هجوم حماس “ليس هناك أي مبرر للعمليات الإرهابية ولا نقبل ما فعلته حماس”

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