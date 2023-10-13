U.S. Defence Secretary Lloyd Austin speaks to the media during a NATO Defence Ministers' meeting at the Alliance's headquarters in Brussels, Belgium October 12, 2023. REUTERS/Johanna Geron

وزير الدفاع الأميركي من إسرائيل: هذا وقت الحسم

2023-10-13 / 14:41
0
هبة بريس _ وكالات

قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الجمعة، إنه لا مجال للحياد أو لأي أعذار حيال الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل، مشيرا إلى أن واشنطن تنسق جهودها لإطلاق سراح المختطفين من قبضة حماس بمن فيهم المواطنون الأميركيون.

وفي كلمة ألقاها بعد لقائه بوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في إسرائيل، شدد أوستن على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب حليفتها، من خلال تزويدها بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، وقال :”هذا وقت الحسم لا الثأر”.

وفي مستهل مداخلته وهو بجانب نظيره الإسرائيلي قال أوستن “أنا موجود هنا شخصيا لأوكد الدعم الأميركي الراسخ لإسرائيل، ولأعبر عن تعاضدي مع كل العالئات التي لا تزال تعيش الكابوس”.

أوستن قال معلقا على هجوم حماس “ليس هناك أي مبرر للعمليات الإرهابية ولا نقبل ما فعلته حماس”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تعرّض أحد العاملين في سفارة إسرائيل في بكين لهجوم

تعرّض أحد العاملين في سفارة إسرائيل في بكين لهجوم

2023-10-13 / 13:16
Photo of مق_تل مدرّس في هجوم بسكين في مدرسة بشمال فرنسا.

مق_تل مدرّس في هجوم بسكين في مدرسة بشمال فرنسا.

2023-10-13 / 12:39
Photo of آلاف الأردنيين يهتفون في مسيرة : ”الشعب يريد تحرير فلسطين”

آلاف الأردنيين يهتفون في مسيرة : ”الشعب يريد تحرير…

2023-10-13 / 12:30
Photo of الجيش الاسرائيلي يلقي مناشير تطالب سكان غزة بإخلاء منازلهم فورا

الجيش الاسرائيلي يلقي مناشير تطالب سكان غزة بإخلاء منازلهم…

2023-10-13 / 11:57
Photo of سابع أيام الحرب .. عدد القتلى الإسرائيليين يرتفع إلى أكثر من 1300

سابع أيام الحرب .. عدد القتلى الإسرائيليين يرتفع إلى…

2023-10-13 / 10:49
Photo of متفجرات إسرائيل على غزة تعادل قنابل أمريكا على أفغانستان

متفجرات إسرائيل على غزة تعادل قنابل أمريكا على أفغانستان

2023-10-13 / 10:28
Photo of الشرطة الفرنسية تقمع مظاهرات تضامن مع فلسطين ( فيديو )

الشرطة الفرنسية تقمع مظاهرات تضامن مع فلسطين ( فيديو…

2023-10-13 / 10:20
Photo of هيومن رايتس ووتش” تعترف باستخدام إسرائيل “للفوسفور الأبيض”

هيومن رايتس ووتش” تعترف باستخدام إسرائيل “للفوسفور الأبيض”

2023-10-13 / 09:32
Photo of سابع أيام الحرب ..القصف الإسرائيلي على غزة يصرع أكثر من 1500

سابع أيام الحرب ..القصف الإسرائيلي على غزة يصرع أكثر…

2023-10-13 / 09:18
Photo of السيسي يدعو سكان غزة إلى البقاء صامدين في أرضهم

السيسي يدعو سكان غزة إلى البقاء صامدين في أرضهم

2023-10-12 / 23:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق