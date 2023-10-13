اشتوكة : تصرفات رئيس جمعية الآباء تغضب أساتذة إعدادية 20 غشت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نظم اساتذة الثانوية الاعدادية 20 غشت بتكاض سيدي بيبي إقليم اشتوكة أيت باها ، وقفة إحتجاجية أمام المؤسسة، ضد رئيس جمعية الاباء بالمؤسسة نفسها.

وكشف هؤلاء في بيان أعقب الوقفة الاحتجاجية، مستنكرين خلاله ما وصفوه بتصرفات غير مسؤولة وخارج عن إختصاصاته صدرت من رئيس جمعية أولياء التلاميذ كان اخرها مع بداية الموسم الدراسي الحالي بمجموعة من الممارسات اللااخلاقية والبعيدة كل البعد عن المجال التربوي والتي صدرت في حق الاساتذة من طرف رئيس الجمعية.

كما اكد اساتذة المؤسسة في بيانهم الصادر رفضهم سياسة تعامل رئيس الجمعية مع الاطر التربوية والادارية بالمؤسسة من خلال تحريضه للاباء والامهات ضدهم وكذا انسحابه من مجالس المؤسسة.

كما اعلن اساتذة المؤسسة تجميدهم لمختلف الانشطة التربوية التي تشارك فيها الجمعية وكذا انساحبهم من مجالس التدبير والمجلس التربوي ومجالس الاقسام في حال حظرهم رئيس الجمعية وتجسيدهم لوقفة احتجاجية انذارية بالمؤسسة ودعوتهم رئيس الجمعية حسب البيان الى التعقل واستحظار مصلحة تلميذات وتلاميذ المؤسسة.

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