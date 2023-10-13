لقجع يكشف تفاصيل مميزة عن ملعب الدار البيضاء الجديد وسعته التي تصل ل 110 ألف

أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، أن مجموعة من الملاعب المتواجدة المغربية ستعرف حزمة من الإصلاحات قبل نهائيات كأس العالم 2030، مع بناء ملعب جديد كبير من مدينة الدار البيضاء.

وقال فوزي لقجع في تصريح لصحيفة “الشرق”، “الملاعب المغربية ستعرف عدد من الإصلاحات والترميمات تجعلها مؤهلة لا من حيث الكم أي عدد الجماهير، حيث أن جميع ملاعب المونديال لن تقل طاقتها الاستيعابية عن 55 ألفا متفرج”.

وأضاف “الملعب الوحيد الذي سيتم تشييده هو ملعب الدار البيضاء الكبير بمدينة بنسليمان المجاورة للبيضاء، وسيتسع لأكثر من 110 آلاف متفرج وسيجعله مؤهلا لاستضافة أهم حدث في كأس العالم”.

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