مق_تل مدرّس في هجوم بسكين في مدرسة بشمال فرنسا.

هبة بريس_ وكالات

قال تلفزيون بي.إف.إم إن مدرّساً قُتل في هجوم بسكين، وأصيب شخصان بجروح بالغة، في مدرسة بمدينة أراس بشمال فرنسا، اليوم الجمعة.

وأكدت الشرطة المحلية وقوع هجوم بسكين. وقالت السلطات الإقليمية إنه تم اعتقال المهاجم، وقالت تقارير إنه من أصل شيشياني

وأكد مصدر في الشرطة أن المهاجم هتف “الله أكبر”، فيما علّقت الجمعية الوطنية أعمالها تضامناً مع الضحايا

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