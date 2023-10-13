آلاف الأردنيين يهتفون في مسيرة : ”الشعب يريد تحرير فلسطين”

2023-10-13 / 12:30
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هبة بريس

خرج آلاف الأردنيين، الجمعة، بالعاصمة عمان في مسيرة تضامنية مع فلسطين وقطاع غزة، الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي مكثف من الطائرات الحربية، منذ 7 أيام.

المسيرة انطلقت، بعد صلاة الجمعة، من أمام مسجد “الحسيني” بالعاصمة عمان، في اتجاه ساحة النخيل (تبعد مسافة كيلو متر عن المسجد).

وهتف المشاركون بالمسيرة، التي نظمت بدعوات من قوى شعبية وحزبية ونقابية: “الشعب يريد تحرير فلسطين” و”افتح الحدود” و”بالروح بالدم نفديك يا فلسطين” و”عالقدس رايحين شهداء بالملايين”، وغيرها من الهتافات.

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