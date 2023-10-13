الجيش الاسرائيلي يلقي مناشير تطالب سكان غزة بإخلاء منازلهم فورا

2023-10-13 / 11:57
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هبة بريس _ وكالات

ألقى الجيش الاسرائيلي الجمعة مناشير باللغة العربية في سماء غزة تطالب السكان بإخلاء منازلهم في المدينة فورا.

وجاء في المناشير “بيان عاجل… الى سكان مدينة غزة المنظمات الارهابية قد بدأت الحرب ضد دولة اسرائيل ومدينة غزة أصبحت ساحة معركة… عليكم إخلاء بيوتكم فورا والتوجه الى جنوب غزة، من أجل أمنكم وسلامتكم”. وأرفق الجيش المنشور برسم لخريطة غزة عليها أسهم تشير الى منطقة جنوب القطاع.

ويأتي إلقاء المنشورات بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه أمر سكان مدينة غزة بإخلائها والتوجه جنوبا.

وفي حين أشارت الأمم المتحدة الى أن الجيش أبلغها بضرورة حصول ذلك في غضون 24 ساعة، لم يؤكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي هذا الاطار الزمني.

وتتزايد المخاوف على سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون والذين يعانون من الحرب الخامسة خلال 15 عاما في القطاع المحاصر منذ 2007، لا سيما بعدما شددت إسرائيل الحصار وقطعت إمدادات المياه والغذاء والكهرباء.

وأعلنت الأمم المتحدة ليل الخميس أنّ أكثر من 423 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في القطاع جراء القصف الإسرائيلي. ولجأ أكثر من 270 ألف شخص من هؤلاء إلى مدارس تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

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