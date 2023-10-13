سطات أحياء سكنية بلا ماء وأخرى ينالها الحظ

هبة بريس _ سطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

بلا سابق انذار، ولا بلاغ، ولا تواصل مع الساكنة، مشهد بات يتكرر هنا بمدينة سطات بين الفينة والأخرى، حيث تعيش أحياء سكنية على شبح العطش بسبب الانقطاعات المتكررة، فيما أحياء أخرى تعتبر من المحظوظة تبقى خدمات الماء بها متواصلة دون انقطاع مما يثير أكثر من علامات استفهام..

حي الخير وحي علوان والأمل وأحياء أخرى، باتت تحت رحمة العطش، وساكنتها تجوب الشوارع رغبة في ملء براميلهم البلاستيكية وقاروراتهم لعلها تفي بالغرض، فيما تلامذة المدارس اضطروا للذهاب إلى مدارسهم دون تنظيف وجوههم يقول أحد المواطنين.

موضوع انقطاع الماء بين الفينة والأخرى هنا بمدينة سطات، يتطلب من الجهات المعنية الخروج إلى العلن للإجابة عن تساؤلات المواطنين وتوضيح الأمر، أو على الأقل احترام وجودهم كزبناء لهم، وإخبارهم واعلامهم ببلاغات أو ماشابه ذلك، لكن إذا تعلق الأمر بقطع الخدمات وإزالة العدادات فالاشعارات تجد طريقها لتدق أبواب المنازل.

ظاهرة الانقطاعات المتكررة لخدمات بهذه الأحياء تسائل أيضا المجلس الجماعي للمدينة، وهو مطالب أيضا أن يوجه دعوة للجهات الوصية على القطاع لحضور دوراته وبرمجة هذه الاشكالية ضمن جدول أعماله، لخلروج بتوضيحات في الأمر.

مشاهد لمواطنين وهم تائهون يبحثون عن الماء يحملون قنينات من مختلف الأحجام، ولسان حالهم يقول: ” واش عندكم الماء..واش جا الماء…”، هذا هو حال مدينة سطات وإلى حد كتابة هذه السطور، مع أزمة العطش الخانقة، أحياء ترزخ تحت تعثر خدمات الماء الصالح للشرب متوقفة، فيما أحياء أخرى نالت نصيبها وكأنها محظوظة…

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