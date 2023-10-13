إيقاف عدّاء نيجيري 6 سنوات بسبب المنشطات

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، الجمعة، إيقاف العداء النيجيري، ديفاين أودودورو، 6 سنوات بسبب ارتكابه مخالفتين لقواعد مكافحة المنشطات، قائلة إنها تملك “أدلة دامغة” ضده.

والمخالفتان عبارة عن حيازة مواد محظورة رياضيا، ومحاولة استخدام مادة أو أسلوب محظور.

كما أمرت وحدة النزاهة العدّاء بدفع 3 آلاف دولار لاتحاد ألعاب القوى، على سبيل تغطية الأتعاب ونفقات القضية.

وقال رئيس وحدة النزاهة، بريت كلوثير، في بيان: “نحن سعداء كثيرا بنتيجة هذه القضية بسبب طبيعتها المروعة على وجه الخصوص، إذ أنها تكشف التواطؤ الخبيث بين الرياضيين وغيرهم من الأشخاص في تنفيذ خطط متعمدة لإفساد ألعاب القوى على أعلى المستويات”.

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