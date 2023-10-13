Nigeria's Divine Oduduru reacts after competing the men's 200m semi-finals during the Tokyo 2020 Olympic Games at the Olympic Stadium in Tokyo on August 3, 2021. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)

إيقاف عدّاء نيجيري 6 سنوات بسبب المنشطات

2023-10-13 / 11:37
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، الجمعة، إيقاف العداء النيجيري، ديفاين أودودورو، 6 سنوات بسبب ارتكابه مخالفتين لقواعد مكافحة المنشطات، قائلة إنها تملك “أدلة دامغة” ضده.

والمخالفتان عبارة عن حيازة مواد محظورة رياضيا، ومحاولة استخدام مادة أو أسلوب محظور.

كما أمرت وحدة النزاهة العدّاء بدفع 3 آلاف دولار لاتحاد ألعاب القوى، على سبيل تغطية الأتعاب ونفقات القضية.

وقال رئيس وحدة النزاهة، بريت كلوثير، في بيان: “نحن سعداء كثيرا بنتيجة هذه القضية بسبب طبيعتها المروعة على وجه الخصوص، إذ أنها تكشف التواطؤ الخبيث بين الرياضيين وغيرهم من الأشخاص في تنفيذ خطط متعمدة لإفساد ألعاب القوى على أعلى المستويات”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لقجع : هل هناك لاعب اسمه إبراهيم في تاريخ المنتخب الإسباني؟

لقجع : هل هناك لاعب اسمه إبراهيم في تاريخ…

2023-10-13 / 15:42
Photo of لقجع يكشف تفاصيل مميزة عن ملعب الدار البيضاء الجديد وسعته التي تصل ل 110 ألف

لقجع يكشف تفاصيل مميزة عن ملعب الدار البيضاء الجديد…

2023-10-13 / 12:55
Photo of الاتحاد الدولي يرشح سفيان البقالي لجائزة أفضل عداء في العالم

الاتحاد الدولي يرشح سفيان البقالي لجائزة أفضل عداء في…

2023-10-12 / 23:03
Photo of المنتخب المغربي الأولمبي ينهزم أمام العراق بهدف لصفر

المنتخب المغربي الأولمبي ينهزم أمام العراق بهدف لصفر

2023-10-12 / 22:14
Photo of حكيمي: “سنحاول الظفر بكأس إفريقيا في الكوت ديفوار”

حكيمي: “سنحاول الظفر بكأس إفريقيا في الكوت ديفوار”

2023-10-12 / 21:41
Photo of رسميا.. أسود الأطلس يلعبون كأس إفريقيا في مدينة سان بيدرو الساحلية

رسميا.. أسود الأطلس يلعبون كأس إفريقيا في مدينة سان…

2023-10-12 / 21:29
Photo of كان الكوت ديفوار.. المغرب في مجموعة قوية مع الكونغو و زامبيا و تانزانيا

كان الكوت ديفوار.. المغرب في مجموعة قوية مع الكونغو…

2023-10-12 / 21:20
Photo of الجامعة تتعاقد مع مدرب بطلات العالم للإشراف على المنتخب النسوي عوض بيدروس

الجامعة تتعاقد مع مدرب بطلات العالم للإشراف على المنتخب…

2023-10-12 / 19:01
Photo of المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يتعادل مع كوريا الجنوبية

المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يتعادل مع كوريا…

2023-10-12 / 18:26
Photo of قميص المنتخب المغربي يظهر في بث مباشر من حرب غزة

قميص المنتخب المغربي يظهر في بث مباشر من حرب…

2023-10-12 / 12:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق