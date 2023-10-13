البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 58 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2023-10-13 / 11:23
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هبة بريس _ الرباط

علم لدى مصدر عسكري، أن وحدة تابعة للبحرية الملكية قامت، في إطار مهامها لتقديم المساعدة والإنقاذ البحري، باعتراض قارب مطاطي يوم الخميس في عرض ساحل طانطان، كان في وضعية صعبة، وعلى متنه 58 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم 11 امرأة و قاصر.

وأوضح المصدر ذاته أنه عقب نقلهم على متن وحدة البحرية الملكية، تلقى الأشخاص الذين تم إنقاذهم، وجميعهم ينحدرون من جنوب الصحراء، الإسعافات الأولية قبل نقلهم في اليوم ذاته إلى ميناء طانطان ليتم تسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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