ميراوي : عدد الطالبات في الجامعات العمومية يتجاوز 53 بالمائة من إجمالي الطلبة

2023-10-13 / 11:05
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هبة بريس _ الرباط

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، يوم الخميس بسطات، أن عدد الطالبات في الجامعات العمومية يتجاوز نسبة التكافؤ مع الذكور، حيث يمثل 53.6 بالمائة من العدد الإجمالي للطلبة.

وأوضح ميراوي، في كلمة بمناسبة النسخة الرابعة للقاءات القيادة النسائية تحت عنوان ” القيادة النسائية : التنوع والإدماج الاجتماعي”، أن نسبة الإناث تصل في بعض الشعب مثل علوم التربية إلى (69%)، والتجارة والتدبير (62%)، والطب والصيدلة (58%).

وسجل الوزير خلال هذا اللقاء، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشراكة مع جامعة الحسن الأول بسطات، أن عدد الباحثات في سلك الدكتوراه بلغ حوالي 19,812، أي 43.8 في المائة من إجمالي الباحثين، مبرزا أن هذا الأمر يدل على ولوج أكثر سلاسة بالنسبة للإناث مقارنة بالسنوات السابقة.

وتابع أن المغرب يسجل أحد أعلى المعدلات في العالم على مستوى عدد الخريجات المتخصصات في ​​الهندسة حيث قارب عددهن 46.9 في المائة خلال الموسم الجامعي 2021-22، إذ بلغ عدد المهندسات المتخرجات 2021 من أصل 4311، مقارنة بـ 26 في المائة في فرنسا، وحوالي 20 في المائة في الولايات المتحدة وكندا.

كما أكدميراوي، في تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء، أن هذه هذه النسخة من “LeaderSHE Talk”، التي تتزامن مع الدخول الجامعي ستليها نسخ أخرى سيتم تنظيمها بكل من جامعات، الدار البيضاء، وفاس، وأكادير… مشيرا إلى أن الغاية من تنظيم هذه الدورات هي بحث سبل تعزيز دور النساء في المجتمع المغربي وتقوية مهاراتهن القيادية، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

من جهته، شدد رئيس جامعة الحسن الأول عبد اللطيف مكرم، في كلمة بالمناسبة، على أن دور المرأة المغربية في المجتمع المغربي محوري عبر الأجيال وفي كل الميادين الاجتماعية التنموية العلمية الرياضية الثقافية الفنية الأخلاقية التربوية الاقتصادية المقاولاتية والمالية.

وقال مكرم “نتتبع اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حاليا بمراكش ونسجل بكل اعتزاز مساهمة ولمسة المسؤولة المغربية إلى جانب مسؤولات على الصعيد الدولي في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي”.

من جانبها، عبرت البطلة فاطمة الزهراء كردادي الحاصلة على الميدالية البرونزية في سباق الماراتون ببطولة العالم بودابست، وهي أول امرأة مغربية وعربية تحقق هذا الإنجاز، عن سعادتها بتقاسم تجربتها مع باقي النساء الحاضرات خلال هذا اللقاء، لتحفيز الطالبات على المثابرة وتحدي الصعاب لبلوغ أهدافهن.

وعرف هذا اللقاء مشاركة ثلة من النساء المغربيات الرائدات في مختلف المجالات، منهن على الخصوص، نائبة رئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، غيثة لحلو والمقاولة، أمان فتح الله، والبطلة المغربية فاطمة الزهراء كردادي.

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