Israeli tanks take up position near Israel's border with the Gaza Strip, in southern Israel, October 13, 2023. REUTERS/Violeta Santos Moura

سابع أيام الحرب .. عدد القتلى الإسرائيليين يرتفع إلى أكثر من 1300

2023-10-13 / 10:49
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هبة بريس _ بتصرف

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، ارتفاع عدد القتلى بين عناصره جراء الهجوم الذي شنته حماس، السبت، إلى 285 قتيلا، في وقت ذكرت فيه تقارير أن القوات الإسرائيلية تستعد لشن هجوم بري على القطاع

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيا هاغاري، خلال مؤتمر صحفي، إن عدد القتلى في صفوف الجيش وصل إلى 258 منذ بداية الحرب

وقالت هيئة البث الإسرائيلية العامة إن عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حماس ارتفع إلى أكثر من 1300 شخص.

كما أسفر الرد الإسرائيلي الذي استهدف مناطق واسعة من غزة عن مقتل المئات، أغلبهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء

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