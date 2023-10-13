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” لارام ” تلغي رحلاتها باتجاه “إسرائيل

2023-10-13 / 10:33
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هبة بريس _ الرباط

أفادت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، أنها قامت بتعليق عدد من الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل.

وأوضحت الشركة الوطنية للطيران، في بلاغ لها نشرته على موقعها على “فيسبوك”، اليوم، أن إلغاء هذه الرحلات الجوية في اتجاه إسرائيل، يأتي بسبب الوضع الراهن في تل أبيب.

وأوردت “لارام ” أن قرار الإلغاء يشمل رحلات كانت مبرمجة أيام 14 و15 و16 و17 و18 و19 من شهر أكتوبر الجاري.

وحثت الخطوط الملكية المغربية، زبناءها على ضرورة التأكد من مواعيد رحلاتهم قبل الانتقال إلى المطار.

وأكدت الشركة، أنها ستوفر مجموعة من الحلول بالنسبة للزبناء الذين تضرروا جراء قرار إلغاء رحلاتهم.

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