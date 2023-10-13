متفجرات إسرائيل على غزة تعادل قنابل أمريكا على أفغانستان

2023-10-13 / 10:28
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هبة بريس _ وكالات

قال خبير دولي إن المتفجرات التي ألقتها إسرائيل على غزة خلال أقل من أسبوع توازي ما ألقته الولايات المتحدة الأمريكية على أفغانستان خلال عام.

وقال مارك جارلاسكو، في حديث مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن “إسرائيل تسقط في أقل من أسبوع ما أسقطته الولايات المتحدة في أفغانستان في عام، في منطقة أصغر بكثير وأكثر كثافة سكانية، حيث ستتضخم الأخطاء”.

وجارلاسكو هو المستشار العسكري في المنظمة الهولندية “باكس من أجل السلام” وهو أيضا محقق أممي سابق في جرائم الحرب في ليبيا، وساعد في تخطيط الضربات الجوية للبنتاغون أثناء الغزو الأمريكي للعراق.

وكان الجيش الإسرائيلي قال، الخميس، إنه ألقى منذ السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري 6000 قنبلة تزن 4000 طن على غزة.

وقال جارلاسكو نقلا عن سجلات عسكرية أمريكية، إن أكبر عدد من القنابل والذخائر الأخرى التي أسقطت خلال عام واحد خلال الحرب في أفغانستان بلغ ما يزيد قليلا عن 7423 قنبلة.

وأضاف: “وخلال الحرب بكاملها في ليبيا، أفاد حلف الناتو بإسقاط أكثر من 7600 قنبلة وصاروخ من الطائرات، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة”.

وأشارت الصحيفة الأمريكية التي أجرت معه المقابلة إلى “تساؤلات ظهرت الخميس، بعد أن أظهرت لقطات فيديو أن إسرائيل تستخدم الفسفور الأبيض في غارة على ميناء غزة”.

وقالت: “يظهر مقطع فيديو تم التحقق منه من قبل صحيفة واشنطن بوست تم تصويره الأربعاء، إطلاق قذيفتين مدفعيتين أعقبتهما سلاسل من الدخان الأبيض، ويمكن للذخيرة المثيرة للجدل أن تسبب أضرارًا جسيمة عند استخدامها ضد المدنيين”.

من جانبها، قالت هيومن رايتس ووتش، للصحيفة، إنها تحققت من مقاطع فيديو للغارة على ميناء غزة وأخرى على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، قالت إنها تظهر على ما يبدو استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض”.

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