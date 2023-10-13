الشرطة الفرنسية تقمع مظاهرات تضامن مع فلسطين ( فيديو )

هبة بريس _ بتصرف

واصلت الشرطة الفرنسية مواجهاتها ضد مظاهرات داعمة لفلسطين ومتضامنة مع قطاع غزة بعد تعرضه لقصف مكثف من طيران الجيش الإسرائيلي منذ السبت الماضي.

واستمرت المواجهات مساء الخميس، في أحياء العاصمة باريس بين الشرطة التي استخدمت قنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المطالبين بوقف قصف قطاع غزة المتواصل، الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى ودمارا واسعا في مبان سكنية ومرافق حيوية.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قرر في وقت سابق، حظر المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء البلاد، غير أن ذلك لم يمنع خروج مسيرات في باريس للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على غزة.

فرنسا 🇫🇷 تقمع مظاهرات فلسطين 🇵🇸 في باريس. pic.twitter.com/YXOyDMGqgJ — أحمـد (@A_MQQ) October 12, 2023

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