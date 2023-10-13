الشرطة الفرنسية تقمع مظاهرات تضامن مع فلسطين ( فيديو )

2023-10-13 / 10:20
0
هبة بريس _ بتصرف

واصلت الشرطة الفرنسية مواجهاتها ضد مظاهرات داعمة لفلسطين ومتضامنة مع قطاع غزة بعد تعرضه لقصف مكثف من طيران الجيش الإسرائيلي منذ السبت الماضي.

واستمرت المواجهات مساء الخميس، في أحياء العاصمة باريس بين الشرطة التي استخدمت قنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المطالبين بوقف قصف قطاع غزة المتواصل، الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى ودمارا واسعا في مبان سكنية ومرافق حيوية.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قرر في وقت سابق، حظر المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء البلاد، غير أن ذلك لم يمنع خروج مسيرات في باريس للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على غزة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سابع أيام الحرب .. عدد القتلى الإسرائيليين يرتفع إلى أكثر من 1300

سابع أيام الحرب .. عدد القتلى الإسرائيليين يرتفع إلى…

2023-10-13 / 10:49
Photo of متفجرات إسرائيل على غزة تعادل قنابل أمريكا على أفغانستان

متفجرات إسرائيل على غزة تعادل قنابل أمريكا على أفغانستان

2023-10-13 / 10:28
Photo of هيومن رايتس ووتش” تعترف باستخدام إسرائيل “للفوسفور الأبيض”

هيومن رايتس ووتش” تعترف باستخدام إسرائيل “للفوسفور الأبيض”

2023-10-13 / 09:32
Photo of سابع أيام الحرب ..القصف الإسرائيلي على غزة يصرع أكثر من 1500

سابع أيام الحرب ..القصف الإسرائيلي على غزة يصرع أكثر…

2023-10-13 / 09:18
Photo of السيسي يدعو سكان غزة إلى البقاء صامدين في أرضهم

السيسي يدعو سكان غزة إلى البقاء صامدين في أرضهم

2023-10-12 / 23:22
Photo of ترامب يهاجم بايدن ويتهمه بتقديم أمن مواطني إسرائيل لإيران وحلفائها

ترامب يهاجم بايدن ويتهمه بتقديم أمن مواطني إسرائيل لإيران…

2023-10-12 / 20:25
Photo of فرنسا تمنع المظاهرات الداعمة لفلسطين و تهدد المتظاهرين بالحبس و الغرامات

فرنسا تمنع المظاهرات الداعمة لفلسطين و تهدد المتظاهرين بالحبس…

2023-10-12 / 19:29
Photo of الجيش الإسرائيلي: “قصفنا غزة بحوالي 6000 قنبلة في الأيام الأخيرة”

الجيش الإسرائيلي: “قصفنا غزة بحوالي 6000 قنبلة في الأيام…

2023-10-12 / 18:41
Photo of ماكرون يعلن بداية المناقشات بشأن الرهائن الفرنسيين لدى “حماس”

ماكرون يعلن بداية المناقشات بشأن الرهائن الفرنسيين لدى “حماس”

2023-10-12 / 18:24
Photo of لأول مرة في السويد.. إدانة رجل أحرق المصحف

لأول مرة في السويد.. إدانة رجل أحرق المصحف

2023-10-12 / 16:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق