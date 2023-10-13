هيومن رايتس ووتش” تعترف باستخدام إسرائيل “للفوسفور الأبيض”

هبة بريس _ وكالات

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يوم أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي استخدم الفوسفور الأبيض في غزة ولبنان، وحذرت من عواقب استعمال هذه الذخائر.

ونشرت المنظمة وثيقة أسئلة وأجوبة حول الفسفور الأبيض، اعتبرت فيها أن استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض في العمليات العسكرية في غزة ولبنان يعرض المدنيين لخطر الإصابة بجروح “خطيرة وطويلة الأمد”.

وتحققت “هيومن رايتس ووتش” من مقاطع فيديو تم التقاطها في لبنان وغزة، في 10 و11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على التوالي، تظهر انفجارات جوية متعددة للفوسفور الأبيض المدفعي فوق ميناء مدينة غزة، وموقعين ريفيين على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وأجرت مقابلات مع شاهدين على استخدامه في غزة.

وبيّنت المنظمة أن استخدام الفسفور الأبيض في غزة، وهي إحدى أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم، يؤدي إلى تفاقم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون، وينتهك الحظر الذي يفرضه القانون الإنساني الدولي على تعريض المدنيين لمخاطر غير ضرورية

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