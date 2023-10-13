سابع أيام الحرب ..القصف الإسرائيلي على غزة يصرع أكثر من 1500

هبة بريس _ بتصرف

قالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بضرورة انتقال كل سكان شمالي غزة (نحو 1.1 مليون) إلى جنوبي القطاع خلال 24 ساعة.

وفي حين تواصل القصف المكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع مخلفا أكثر من 1500 شهيد و6612 مصابا، قالت كتائب عز الدين القسام إنها تسيطر على مجريات المعركة على الأرض._ تقول الجزيرة

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