سابع أيام الحرب ..القصف الإسرائيلي على غزة يصرع أكثر من 1500

2023-10-13 / 09:18
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هبة بريس _ بتصرف

قالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بضرورة انتقال كل سكان شمالي غزة (نحو 1.1 مليون) إلى جنوبي القطاع خلال 24 ساعة.

وفي حين تواصل القصف المكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع مخلفا أكثر من 1500 شهيد و6612 مصابا، قالت كتائب عز الدين القسام إنها تسيطر على مجريات المعركة على الأرض._ تقول الجزيرة

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‫10 تعليقات

  4. اللهم إنا نستودعتُك فلسطين وأهلَها كبارَها وصغارَها رجالَها ونساءَها شبابَها وبناتِها أرضَها وسماءَها فاحفظها يا ربنا من كل سوء انك على كل شئ قدير..

  6. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إنا نستودعك غزة وأهلها فإنه لا يضيع عندك الودائع..

  7. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم المتوفين وان يشفي الجرحى ويعوض كل المتضررين اللهم امين..

  9. اللهُم كُن لأهل فلسطين عونًا ونصيرًا وبدّل خوفهم أمنًا اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة ..

  10. اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض وافتح لهم أبواب توفيقك واشرح صدرهم ويسر أمرهم ..

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