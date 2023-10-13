طقس الجمعة ..طقس حار بكل ربوع المملكة

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس نسبيا حارا بجنوب البلاد وسوس والسهول الداخلية.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية مصحوبة بسحب منخفضة فوق كل من السهول الشمالية والواجهة المتوسطية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس الكبير.

ومن المرتقب تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما، مع تناثر حبات من الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و14 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 11 و16 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 20 و25 درجة بجنوب البلاد وبسوس، وستكون ما بين 15 و19 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض بالشمال وسترتفع بالجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين العرائش والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية

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