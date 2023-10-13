“الإعدام” لقاتل ثلاث نساء بوجدة

2023-10-13 / 09:07
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

حكمت غرفة الجنايات باستئنافية وجدة، في ملف مرتكب مجزرة بداخل ثكنة عسكرية ، والمتهم بالقتل 3 نساء وإصابة رابعة بجروح ،حكم عليه بالإعدام، وبتعويض مدني قدره 60 مليون سنتيم.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر نونبر 2022، حيث تمكن المشتبه فيه، البالغ من العمر 42 سنة، من ولوج مسكن جيرانه المتواجد بالثكنة العسكرية المتواجدة بحي الطوبة بوجدة، وقام بقتل ثلاث نساء، بينما عرض الضحية الرابعة لمحاولة القتل العمد بعدما أصابها بجروح.

وكان الجاني قد هاجم عناصر أمنية بعد محاولتهم التدخل لتوقيفه بعد إقترافه الجريمة، مما إضطر عناصر الأمن الى توجيه رصاصات الى أطرافه السفلى واعتقاله حينها.

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