ولاية أمن تطوان تتفاعل مع فيديو تعرض شخص للنشل

2023-10-12 / 23:42
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هبة بريس ـ الرباط 

تفاعلت ولاية أمن تطوان، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يتعرّض للسرقة بالنشل أمام أحد المحلات التجارية بمدينة القصر الكبير.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة القصر الكبير نهاية الأسبوع المنصرم، حيث تمكنت عناصر الشرطة من تحديد هويتي المشتبه فيهما وتوقيفهما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية ويبلغان من العمر 30 و39 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة أول أمس الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري.

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