السيسي يدعو سكان غزة إلى البقاء صامدين في أرضهم

هبة بريس ـ وكالات

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس على ضرورة أن يبقى سكان غزة موجودين “على أرضهم” في القطاع، محذّرا من أن خروجهم قد يؤدي إلى “تصفية القضية” الفلسطينية.

وتطرق السيسي في خطابه إلى استضافة مصر العديد من “الضيوف” الذين فروا من دول أخرى، محذرا من أنه “بالنسبة للقطاع… هناك خطورة كبيرة جدا لأنها تعني تصفية هذه القضية”.

و أضاف: “هذه قضية القضايا وقضية العرب كلها، والمهم أن شعبها (غزة) يبقى صامدا ومتواجدا على أرضه، ونحن سنبذل أقصى الجهد لكي نخفف عنه” في ظل القصف المكثف والحصار من قبل إسرائيل في أعقاب عملية عسكرية لحركة حماس.

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