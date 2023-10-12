وزارة الفلاحة: “الإنتاج المتوقع للزيتون هذا الخريف يبلغ أكثر من مليون طن”

2023-10-12 / 22:43
2

هبة بريس ـ الرباط

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس، بأن الإنتاج المتوقع للزيتون على الصعيد الوطني يبلغ حوالي 1,07 مليون طن برسم خريف 2023.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بنفس مستوى إنتاج الموسم السابق، على الرغم من العجز الحاد في المياه.

و أوردت الوزارة أن الإنتاج المتوقع للزيتون على أساس الأسعار الحالية سيمكن من تحقيق رقم معاملات يقدر بنحو 7,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10 في المائة مقارنة بخريف 2022.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سلسلة الزيتون…إنتاج متوقع قدره 1,07 مليون طن

سلسلة الزيتون…إنتاج متوقع قدره 1,07 مليون طن

2023-10-12 / 16:00
Photo of اجتماعات مراكش ..OCP يحصل على قرض أخضر ب100 مليون يورو

اجتماعات مراكش ..OCP يحصل على قرض أخضر ب100 مليون…

2023-10-12 / 15:33
Photo of “الجواهري” يدعو إلى إحداث منصة تضم البنوك المركزية

“الجواهري” يدعو إلى إحداث منصة تضم البنوك المركزية

2023-10-12 / 13:41
Photo of ” مسؤولة بالبنك الأوروبي ” تشيد بريادة مشاريع الري المغربية

” مسؤولة بالبنك الأوروبي ” تشيد بريادة مشاريع الري…

2023-10-12 / 13:05
Photo of أخنوش يناقش مع رجال أعمال أفارقة آفاق الاستثمار بالقارة ومستجدات ميثاق الاستثمار الجديد بالمغرب

أخنوش يناقش مع رجال أعمال أفارقة آفاق الاستثمار بالقارة…

2023-10-11 / 23:19
Photo of مسؤول أممي: “المغرب يقدم نموذجا للعالم في الطموح والرغبة والابتكار”

مسؤول أممي: “المغرب يقدم نموذجا للعالم في الطموح والرغبة…

2023-10-11 / 20:11
Photo of مسؤول بصندوق النقد الدولي..المغرب قادر على تجاوز مختلف الصدمات

مسؤول بصندوق النقد الدولي..المغرب قادر على تجاوز مختلف الصدمات

2023-10-11 / 15:54
Photo of مديرة العمليات بالبنك الدولي ..المغرب بلد رائد في المنطقة

مديرة العمليات بالبنك الدولي ..المغرب بلد رائد في المنطقة

2023-10-11 / 15:01
Photo of رئيس البنك الدولي: إمكانات النمو في إفريقيا تظل “استثنائية”

رئيس البنك الدولي: إمكانات النمو في إفريقيا تظل “استثنائية”

2023-10-11 / 13:53
Photo of اجتماعات مراكش ..رئيسك البنك الدولي يشيد بالجهود المبذولة بعد الزلزال

اجتماعات مراكش ..رئيسك البنك الدولي يشيد بالجهود المبذولة بعد…

2023-10-11 / 12:02

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق