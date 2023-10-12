رسميا.. أسود الأطلس يلعبون كأس إفريقيا في مدينة سان بيدرو الساحلية

هبة بريس ـ رياضة

أوقعت قرعة نهائيات كأس إفريقيا بالكوت ديفوار مطلع العام القادم عن تواجد أسود الأطلس في المجموعة السادسة.

و سيتواجد الأسود في المجموعة السادسة رفقة كل من الكونغو الديمقراطية و زامبيا و تانزانيا.

و سيلعب المنتخب المغربي مباريات دور المجموعة في ملعب لورون بوكو بمدينة سان بيدرو الساحلية بالكوت ديفوار.

و مدينة سان بيدرو هي من مدن كوت ديفوار تقع في جهة ساساندرا السفلى، ويبلغ عدد سكانها 131800 نسمة، و تتواجد المدينة في جوار منتزه تاي الوطني، المحمية الطبيعية لفرس النهر القزم، و المصنفة في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

و ييقع ملعب لورون بوكو في مدينة سان بيدور، وملعب لوران بوكو تم افتتاحه في 3 يونيو 2022، ويعتبر منشأة مهيبة وواحدة من الجواهر المعمارية التي تفخر بها المدينة.

وفي 19 أكتوبر 2018، تم وضع حجر الأساس للملعب، بتكلفة بناء تبلغ 76 مليون دولار، ويتسع لـ20 ألفمُشجع.

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