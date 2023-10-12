كان الكوت ديفوار.. المغرب في مجموعة قوية مع الكونغو و زامبيا و تانزانيا
هبة بريس ـ رياضة
أسفرت قرعة نهائيات كأس إفريقيا بالكوت ديفوار عن تواحد أسود الأطلس في المجموعة السادسة.
و أوقعت القرعة المنتخب المغربي رفقة كل من منتخبات الكونغو الديمقراطية و زامبيا و تانزانيا.
و سيلعب المغرب مباريات دور المجموعات بمدينة سان بيدرو الساحلية و بالضبط في ملعب لورون بوكو.
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6 تعليقات
سهلة
مجموعة الموت
مجموعة سهلة نسبيا
على المغرب الحدر من هذه المنتخبات الضعيفة قد تصنع المفاجأة ونغادر مبكرا
الركراكي لم يجد الحل بعد للمنتخبات الضعيفة
يارب اللقب لنا