كان الكوت ديفوار.. المغرب في مجموعة قوية مع الكونغو و زامبيا و تانزانيا

هبة بريس ـ رياضة

أسفرت قرعة نهائيات كأس إفريقيا بالكوت ديفوار عن تواحد أسود الأطلس في المجموعة السادسة.

و أوقعت القرعة المنتخب المغربي رفقة كل من منتخبات الكونغو الديمقراطية و زامبيا و تانزانيا.

و سيلعب المغرب مباريات دور المجموعات بمدينة سان بيدرو الساحلية و بالضبط في ملعب لورون بوكو.

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