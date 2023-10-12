محامو مراكش ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

2023-10-12 / 22:01
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

نظمت هيئة المحامين بمراكش يومه الخميس الجاري وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في نضاله المستميت دفاعا عن القضية الفلسطينية المشروعة وتنديدا بالجرائم المرتكبة من طرف إسرائيل.

ورفع المحامون خلال الوقفة التضامنية المنظمة في بهو محكمة الاستئناف بمراكش تبعا للأحداث التي عرفتها الساحة الفلسطينية وفي إطار التنسيق الذي تم بمكتب هيئات المحامين بالمغرب شعارات تشيد بعمل المقاومة الفلسطينية.

كما عبر المحامون عن تضمانهم مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان الصهيوني برفع عدد من اللافتات والصور.

يشار إلى أن الوقفة تخللتها شعارات قوية تحمل أكتر من رسائل تضامنية مبدئية وغير مشروطة مع الشعب الفلسطيني وإدانة واضحة للجرائم الصهيونية المرتكبة على أرض فلسطين المحتلة.

وفي كلمة له، أكد محمد الحميدي، نقيب المحامين بهيئة مراكش، أن على الأطراف الدولية تحمل مسؤوليتها فيما يقع بقطاع غزة، من استهداف للمدنيين العزل، مشجبا الحصار الذي طال القطاع، والذي يحرم أزيد من مليوني فلسطيني، من المساعدات الإنسانية.

واستغرب المتحدث، في كلمة له بالمناسبة، حول ما تروج له بعض القوى الدولية، حول كون حركة حماس “منظمة إرهابية”، بسباب دفاعها عن حوزة أراضيها، دون أن ينطبق ذلك على الأعمال العسكرية التي تستهدف بها إسرائيل آلاف المدنيين العزل، أغلبهم أطفال ونساء وشيوخ.

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