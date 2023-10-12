في اتصال هاتفي مع بوريطة.. بلينكن يشيد بالتزام محمد السادس بالسلام في المنطقة

2023-10-12 / 21:07
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هبة بريس ـ الرباط 

ينشر موقع الحكومة الأمريكية خبرا بتعلق بمكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

و حسب ما جاء في ذات الموقع الرسمي، فقد أكد المتحدث الرسمي ماثيو ميلر بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث أمس مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة حول الصراع المسلح بين حماس و إسرائيل.

وناقش الوزير الأمريكي و نظيره المغربي الجهود المبذولة لمنع التصعيد الإقليمي وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

كما أشاد الوزير الأمريكي بالتزام الملك محمد السادس بالسلام والأمن في المنطقة، ورحب بالتعاون الوثيق المستمر بين المغرب والولايات المتحدة.

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‫6 تعليقات

  2. أشمن سلام هذا كايعون إسرائيل بالواضح والعلن بل وذهب هناك لإسرائيل ادعمهم ويتكلم عن اي سلم مصيبة والله

  3. ﴿لا يَتَّخِذِ المُؤمِنونَ الكافِرينَ أَولِياءَ مِن دونِ المُؤمِنينَ وَمَن يَفعَل ذلِكَ فَلَيسَ مِنَ اللَّهِ في شَيءٍ إِلّا أَن تَتَّقوا مِنهُم تُقاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفسَهُ وَإِلَى اللَّهِ المَصيرُ﴾ [آل عمران: 28]

  5. أجمل ما في المقال ورحب بالتعاون الوثيق المستمر بين المغرب والولايات المتحدة
    ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

  6. عن اي سلام تتكلمون? اسرائيل برمجت ابادة الشعب الفلسطيني بمباركتكم ومباركة العديد من الدول الاوربية. عليكم بنصح حلفائكم اليهود ان يبدؤوا في فتح ممر اناني لايصال المواد الطبية والغذائية الى غزة. اءا اردتم السلم والسلام, عليكم ارجاع الاراضي المستعمرة الى اهلها.

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