الإعـ..ـدام والمؤبد لقاتلي شرطي الرحمة
هبة بريس – الرباط
قضت غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، الخميس، بحكم الاعدام في حق المتهمين الرئيسيين في قتل وحرق الشرطي هشام بورزة، شهر مارس الماضي.
وقررت هيئة الحكم ( الارهاب) بالاعدام في حق المتهمين الرئيسيين ، حيث يتابع في القضية 13 متهما ، فيما حكمت بالمؤبد في حق عنصرين آخرين شاركا في استهداف الشرطي وحرق جثته وإضرام النار في سيارته لطمس معالم الجريمة.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكنت من توقيف ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم “داعش الإرهابي” بتاريخ 15 مارس الماضي، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه.
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7 تعليقات
اللهم ارحم الشهيد و ارزق اهله الصبر و السلوان
و انا لله و انا اليه راجعون
حكم جيدا
لطالما اشتقنا ان نسمع حكم الإعدام على القاتل
محكمة عادلة
قتل الأبرياء مصيبة
حكم ولا اروع شكرا اسي القاضي برافوا
ماذا يقولون الذين يدافعون عن الغاء عقوبة الإعدام عن هذا المجرم.الذي قتل شرطي. ولاسيما الذين خرجوا لنا هذه الأيام لدفاع عن المجرمين. الغاد عقوبة الإعدام. لا سيما مجلس بوعياش التي بدورها تدافع عن الغاء عقوبة الإعدام. تكلموا ايها المدافعين عن المجرمين. المجرم الحق في الحياة وما ذنب هذا الشرطي الحق في الموت.نحن مع عقوبة الإعدام. ابيتم ام كرهتم.