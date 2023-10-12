الإعـ..ـدام والمؤبد لقاتلي شرطي الرحمة

هبة بريس – الرباط

قضت غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، الخميس، بحكم الاعدام في حق المتهمين الرئيسيين في قتل وحرق الشرطي هشام بورزة، شهر مارس الماضي.

وقررت هيئة الحكم ( الارهاب) بالاعدام في حق المتهمين الرئيسيين ، حيث يتابع في القضية 13 متهما ، فيما حكمت بالمؤبد في حق عنصرين آخرين شاركا في استهداف الشرطي وحرق جثته وإضرام النار في سيارته لطمس معالم الجريمة.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكنت من توقيف ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم “داعش الإرهابي” بتاريخ 15 مارس الماضي، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه.

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