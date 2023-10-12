تارودانت: رفع تسعيرة مياه السقي من طرف شركة “امانسوس” يهدد أكبر مشروع بشمال افريقيا

2023-10-12 / 21:42
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

في تطور خطير على الموسم الفلاحي الحالي بإقليم تارودانت ، بعد إعتزام شركة ” امانسوس ” المفوض لها تدبير مياه السقي من سد أولوز ، لفائدة ضيعات سبت الكردان بإقليم تارودانت ، وتهديدها بزيادة ثمن تسعيرة المياه الموجهة لأغراض زراعية بنسبة 10 في المائة ، مما أجج غضب الفلاحين بالاقليم .

وفي نفس السياق دعا مجموعة من فلاحي منطقة الكردان الى اللجوء للقضاء ضد الزيادة التي أقرتها الشركة جراء الزيادات في فواتير مياه السقي.

واستنكر فلاحو الكردان، في لقاء تواصلي نظمته الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة وجمعية المستقبل للمياه لأغراض زراعية ، هذه الزيادة التي تحتسب على أساس تسجيل عجز يفوق 23 في المائة من مخزونها من مياه السقي التي تجلبها من المجمع المائي أولوز.

وانتقد الفلاحون هذه الزيادة التي أقرتها شركة أمانسوس بعد إقدامها على مؤخرا على قطع مياه السقي بشكل غير معلن عن ضيعات الكردان، معتبرين أن الفلاح لاعلاقة له بهذا العجز بل نتاج توالي سنوات الجفاف.

وأضاف الفلاحون في مدخلاتهم، أن الوضع الكارثي الذي تعيشه منطقة الكردان، ينضاف إليه مشكل آخر يتعلق بتسويق مياه سقي الأراضي المزروعة، إذ أقرت شركة أمانسوس، المعنية بتديبر المياه المخصصة لأغراض زراعية ، تعريفة خيالية تقدر ب، 1.70 درهم وتعتبر أغلى تسعيرة على الصعيد الوطني، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج ومن خلاله إضعاف تنافسية المنتوجات الفلاحية لمنطقة الكردان مقارنة مع باقي مناطق المغرب، التي تعرف اعتماد تسعيرة أقل مرتين من التسعيرة المعتمدة من طرف أمانسوس نائلة المشروع.

وشجب بعض المتدخلين، لجوء شركة أمانسوس لسياسية اللاحوار مع الفاعلين بالقطاع الفلاحي، مما يهدد مستقبل أكبر مشروع سقي بشمال إفريقيا الذي أشرف عليه الملك محمد السادس. مضيفين أن الوضع الفلاحي الكارثي بمنطقة يرخي بظلاله على الفلاحين والطبقة العاملة وباقي المهن المرتبطة بهذا القطاع.

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