لماذا رفض الفنانون المغاربة التعليق على أحداث غزة؟

نجلاء مزيان: هبة بريس

على عكس نجوم هوليود الذين اجهروا مساندتهم لإسرائيل..فضل معظم الفنانين و كذا المشاهير المغاربة عدم التعليق على الأحداث الدامية و الهجوم الأعنف على قطاع غزة الذي أسفر على مئات القتلى و آلاف الجرحى.

واختار العديد من الفنانين المغاربة عدم الإدلاء بأرائهم سواء عبر تصريحاتهم أو بحساباتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، لعل أبرزهم الفنان عبد الرحيم الصويري المعروف بسفره الدائم إلى إسرائيل من أجل إحياء عدد من الحفلات.

عبد الرحيم الصويري الذي صرح في أكثر من مناسبة على أنه لا يمانع السفر لإسرائيل والغناء فيها طالما أن الأبواب مفتوحة والعلاقة بين الدولتين قائمة،مثله مثل العديد من الفنانين الذين فضلوا الحياد و التزام الصمت.

و على عكسهم، اختار الإعلامي رشيد العلالي التعبير عن موقفه بكل شجاعة و الإعلان عن مساندته لفلسطين عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

و قال العلالي :”الي كان قال حرام هادشي اللي وقع للإسرائيليين ؟ صحيح قتل الأبرياء أمر غير مقبول، ولكن هاد الاحتلال اللي دام 75 عام ماشي حرام؟ دم المسلمين رخيص ؟ الأطفال و النساء والأبرياء العزل اللي كيطحهنم الكيان الصهيوني كل يوم عادي ؟ الناس كيدافعو على أرضهم وهذا حقهم، والحق يؤخد ولا يعطى..”.

و أضاف المتحدث ذاته قائلا : “أنا من عندي الله ينصرهم واللي ما عجباتوش هضرتي الله يعطيه الدل”.

وبدوره الفتان حاتم عمور الذي نشر صورة للعلم الفلسطيني مرفوقة بتعليق على شكل هاشتاغ جاء فيه ” قلوبنا مع فلسطين”.

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