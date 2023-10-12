الملك يترأس غدا الجمعة افتتاح الدورة الخريفية في البرلمان
هبة بريس ـ الرباط
ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيترأس يوم غد الجمعة، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وفي ما يلي نص البلاغ:
“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان، وذلك يوم غد الجمعة 27 ربيع الأول 1445 هـ موافق 13 أكتوبر 2023 م.
وبهذه المناسبة، سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الثالثة و 50 دقيقة من زوال يوم الجمعة”.
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حفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه حفظه الله ورعاه ونصره وايده وسدد خطاه وابعد عنه كل سوء ومكروه يصيبه ونتمنى لهذه الدورة الخريفية للبرلمان التوفيق والمزيد من العطاء والمجهودات..
يجب على المسؤولين البرلمانيين ان يكونوا في المستوى المطلوب بالمصداقية والشفافية وروح وطنية معنوية عالية الجودة..
إفتتاح الدورة الخريفية للبرلمان التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه نتمنى ان يوصل رسالته إلى أعضاء مجلس النواب على عدة قطاعات ولا سيما قطاع التعليم والصحة اللذان اصبحا يشكلان تدهورا بنسبة كبيرة جداً…نتمنى من جلالته الالتفاتة اليهما …
نتمنى خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده في إفتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أن تكون رسالة واضحة إلى أعضاء مجلس النواب ويأخذونها بعين الاعتبار بروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية الاجتماعية وخاصة عن المجالات المتعددة الاختصاصات وحفظ الله ملكنا المحبوب ورعاه ونصره واطال الله في عمره وشعارنا هو الله الوطن الملك.
مزيدا من التقدم والنجاح الدائم والمستمر في خدمة الوطن برئية دينامية إيجابية واستراتجية بمغرب أفضل بكثير من السابق وهذا ما نتمناه من اعضاء مجلس النواب..وحفظ الله ملكنا وابعد عنه كل سوء ومكروه..
نحن شعب مغربي متضامن ومناظل ومكافح ونريد المزيد من العطاء والمجهودات وتطوير الاستثمارات في المغرب برئية فريدة من نوعها من طرف الحكومة وهذا هو نداؤنا إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه.