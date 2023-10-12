الملك يترأس غدا الجمعة افتتاح الدورة الخريفية في البرلمان
هبة بريس ـ الرباط
ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيترأس يوم غد الجمعة، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وفي ما يلي نص البلاغ:
“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان، وذلك يوم غد الجمعة 27 ربيع الأول 1445 هـ موافق 13 أكتوبر 2023 م.
وبهذه المناسبة، سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الثالثة و 50 دقيقة من زوال يوم الجمعة”.
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2 تعليقات
حفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه حفظه الله ورعاه ونصره وايده وسدد خطاه وابعد عنه كل سوء ومكروه يصيبه ونتمنى لهذه الدورة الخريفية للبرلمان التوفيق والمزيد من العطاء والمجهودات..
يجب على المسؤولين البرلمانيين ان يكونوا في المستوى المطلوب بالمصداقية والشفافية وروح وطنية معنوية عالية الجودة..