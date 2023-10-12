ترامب يهاجم بايدن ويتهمه بتقديم أمن مواطني إسرائيل لإيران وحلفائها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في أول خروج له عقب إندلاع المواجهات بين حماس الفلسطينية و إسرائيل ، انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس جو بايدن خلال إحدى الحملات الانتخابية يوم أمس الأربعاء ، قائلاً إن “أعداء أمريكا” يستغلون إدارة بايدن.

وجاءت تعليقات ترامب بينما كان يدرس الهجمات القاتلة التي شنها مسلحو حماس على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي أسفرت عن مقتل الآلاف.

وقال الرئيس السابق إن الهجمات مرتبطة بتخفيف بايدن العقوبات التي فرضها ترامب على إيران والتي سمحت للبلاد “ببيع كميات هائلة من النفط”.

وأكمل: “لقد قاتلت من أجل إسرائيل كما لم يفعل أي رئيس في التاريخ. ولكن بعد ذلك جاء المحتال جو بايدن وألقى بإسرائيل في أيدي الجهاديين المتعطشين للدماء. وهذا ما حدث”.

وتدعم إيران جماعات في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك حماس والجهاد.

ترامب يعلّق على الحرب بين إسرائيل وحماس ويقدم وعداً للعالم

حرب عالمية ثالثة

وتعهد ترامب “بمنع الحرب العالمية الثالثة” إذا أعيد انتخابه.

وقال: “أنا المرشح الوحيد الذي يمكنه تقديم وعد، وهو وعد مهم للغاية. الوعد الأكثر أهمية الذي يمكن أن نحصل عليه. سأمنع الحرب العالمية الثالثة. لن يحدث ذلك. لن يحدث”.

وقال أيضًا إن الولايات المتحدة ستدعم “إسرائيل في هزيمة وتفكيك وتدمير جماعة حماس الإرهابية بشكل دائم”.

وأضاف: “تحت قيادتي، ستدعم الولايات المتحدة إسرائيل بشكل كامل في هزيمة وتفكيك وتدمير جماعة حماس الإرهابية بشكل دائم”.

ووفقًا لاستطلاعات الرأي، فإن الرئيس السابق هو الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في الانتخابات الأمريكية عام 2024.

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