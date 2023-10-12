فرنسا تمنع المظاهرات الداعمة لفلسطين و تهدد المتظاهرين بالحبس و الغرامات
هبة بريس ـ الرباط
في البلد الذي يدعي الديمقراطية، و الذي لطالما تشدق علينا بحرية التعبير و احترامه للاختلاف و التعددية، هاهي فرنسا اليوم تمنع المظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية و تهدد كل من يدعم فلسطين بالحبس و الغرامة.
و شددت السلطات الفرنسية على أن المظاهرات في الشارع العام الداعمة لفلسطين محظورة، و سيعافب كل من شارك فيها بالسجن لمدة ستة أشهر، وغرامة قدرها 7500 يورو.
و وجهت وزارة العدل الفرنسية مذكرة وزارية إلى المحاكم الفرنسية تقول فيها إن البيانات التي تدعو إلى التظاهر لصالح الفلسطينيين، حتى لو كانت في سياق مناقشة ذات مصلحة عامة أو تدعي المشاركة في خطاب ذي طابع سياسي، تشكل دعما للإرهاب.
و اعتبرت السلطات الفرنسية أن التضامن مع حماس من خلال المظاهرات يمكن أن يعيد الجرائم المعادية للسامية، ما قد يهدد السلامة الجسدية للجالية اليهودية بفرنسا.
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15 تعليقات
ملة الكفر واحدة.
وليس في القنافذ أملس.
الحكومة الفرنسية صهيونية بطبعها…
علیها اللعنة فرنسا تدعي حقوق الإنسان ما هو إلا حبر علی ورق قال تعالی « ولن ترضی عنک الیهود والنصاری حتی تتبع ملتهم »..
الحق يعلو ولا يعلى عليه..
فرنسا تدعم حرية الرأي فقط بالرسوم المسيئة للاسلام..
لكي تعلم الأمة الإسلامية والعربية أن الدول الغربية ومن والاهم تحارب الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية..
فلسطين ستنتصر قريبا إن شاء الله تعالى..
الصهاينة مثل فرنسا تريد ردع المسلمين بعدم التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق..
اللهم وفق الفلسطينين والمجاهدين في غزة ..
رغم منعها الاحتجاجات فإن الدين الاسلامي منتصر ..
كنت اقول لا داعي للحروب لأنها تجلب فقط الدمار للكل وعلى اسرءيل والفلسطينيين الجلوس والتفاوض بنية صادق والكف عن قتل الأطفال والمدنيين. ولا كن ما قامت به فرنسا ليس مفهوم ويشجع غلى العصيان والغليان وقتل حرية الرأي والتعبير التي هي شعار الدولة الفرنسية.
خنزير يقود فرنسا الى الهاويه لعنة الله عليه إلى يوم الدين. إن الله يمهل ولا يهمل.
الله سبحانه وتعالى سينصر الإسلام والمسلمين لأن هذا وعده في الذكر الحكيم..
اللهم احفظ الإسلام والمسلمين وارفع راية الحق والنصر..
Macron plus sioniste que netanyahu.