فرنسا تمنع المظاهرات الداعمة لفلسطين و تهدد المتظاهرين بالحبس و الغرامات

هبة بريس ـ الرباط

في البلد الذي يدعي الديمقراطية، و الذي لطالما تشدق علينا بحرية التعبير و احترامه للاختلاف و التعددية، هاهي فرنسا اليوم تمنع المظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية و تهدد كل من يدعم فلسطين بالحبس و الغرامة.

و شددت السلطات الفرنسية على أن المظاهرات في الشارع العام الداعمة لفلسطين محظورة، و سيعافب كل من شارك فيها بالسجن لمدة ستة أشهر، وغرامة قدرها 7500 يورو.

و وجهت وزارة العدل الفرنسية مذكرة وزارية إلى المحاكم الفرنسية تقول فيها إن البيانات التي تدعو إلى التظاهر لصالح الفلسطينيين، حتى لو كانت في سياق مناقشة ذات مصلحة عامة أو تدعي المشاركة في خطاب ذي طابع سياسي، تشكل دعما للإرهاب.

و اعتبرت السلطات الفرنسية أن التضامن مع حماس من خلال المظاهرات يمكن أن يعيد الجرائم المعادية للسامية، ما قد يهدد السلامة الجسدية للجالية اليهودية بفرنسا.

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