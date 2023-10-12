فرنسا تمنع المظاهرات الداعمة لفلسطين و تهدد المتظاهرين بالحبس و الغرامات

2023-10-12 / 19:29
15

هبة بريس ـ الرباط

في البلد الذي يدعي الديمقراطية، و الذي لطالما تشدق علينا بحرية التعبير و احترامه للاختلاف و التعددية، هاهي فرنسا اليوم تمنع المظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية و تهدد كل من يدعم فلسطين بالحبس و الغرامة.

و شددت السلطات الفرنسية على أن المظاهرات في الشارع العام الداعمة لفلسطين محظورة، و سيعافب كل من شارك فيها بالسجن لمدة ستة أشهر، وغرامة قدرها 7500 يورو.

و وجهت وزارة العدل الفرنسية مذكرة وزارية إلى المحاكم الفرنسية تقول فيها إن البيانات التي تدعو إلى التظاهر لصالح الفلسطينيين، حتى لو كانت في سياق مناقشة ذات مصلحة عامة أو تدعي المشاركة في خطاب ذي طابع سياسي، تشكل دعما للإرهاب.

و اعتبرت السلطات الفرنسية أن التضامن مع حماس من خلال المظاهرات يمكن أن يعيد الجرائم المعادية للسامية، ما قد يهدد السلامة الجسدية للجالية اليهودية بفرنسا.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
10

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ترامب يهاجم بايدن ويتهمه بتقديم أمن مواطني إسرائيل لإيران وحلفائها

ترامب يهاجم بايدن ويتهمه بتقديم أمن مواطني إسرائيل لإيران…

2023-10-12 / 20:25
Photo of الجيش الإسرائيلي: “قصفنا غزة بحوالي 6000 قنبلة في الأيام الأخيرة”

الجيش الإسرائيلي: “قصفنا غزة بحوالي 6000 قنبلة في الأيام…

2023-10-12 / 18:41
Photo of ماكرون يعلن بداية المناقشات بشأن الرهائن الفرنسيين لدى “حماس”

ماكرون يعلن بداية المناقشات بشأن الرهائن الفرنسيين لدى “حماس”

2023-10-12 / 18:24
Photo of لأول مرة في السويد.. إدانة رجل أحرق المصحف

لأول مرة في السويد.. إدانة رجل أحرق المصحف

2023-10-12 / 16:57
Photo of غارات مكثفة على غزة وحصيلة القتلى تجاوزت 1400

غارات مكثفة على غزة وحصيلة القتلى تجاوزت 1400

2023-10-12 / 16:10
Photo of صحفي معارض : تبون يشتغل 4 ساعات في اليوم فقط

صحفي معارض : تبون يشتغل 4 ساعات في اليوم…

2023-10-12 / 14:40
Photo of بلينكن : جئت إلى إسرائيل كيهودي أيضا !

بلينكن : جئت إلى إسرائيل كيهودي أيضا !

2023-10-12 / 14:00
Photo of وزير العدل الفرنسي يهدد بالسجن لمن يتعاطفون مع غزة

وزير العدل الفرنسي يهدد بالسجن لمن يتعاطفون مع غزة

2023-10-12 / 12:12
Photo of سادس أيام الحرب …ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين الى 1200

سادس أيام الحرب …ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين الى 1200

2023-10-12 / 10:30

سادس أيام الحرب …ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1300

2023-10-12 / 09:23

‫15 تعليقات

  3. علیها اللعنة فرنسا تدعي حقوق الإنسان ما هو إلا حبر علی ورق قال تعالی « ولن ترضی عنک الیهود والنصاری حتی تتبع ملتهم »..

  6. لكي تعلم الأمة الإسلامية والعربية أن الدول الغربية ومن والاهم تحارب الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية..

  8. الصهاينة مثل فرنسا تريد ردع المسلمين بعدم التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق..

  11. كنت اقول لا داعي للحروب لأنها تجلب فقط الدمار للكل وعلى اسرءيل والفلسطينيين الجلوس والتفاوض بنية صادق والكف عن قتل الأطفال والمدنيين. ولا كن ما قامت به فرنسا ليس مفهوم ويشجع غلى العصيان والغليان وقتل حرية الرأي والتعبير التي هي شعار الدولة الفرنسية.

  12. خنزير يقود فرنسا الى الهاويه لعنة الله عليه إلى يوم الدين. إن الله يمهل ولا يهمل.

  13. الله سبحانه وتعالى سينصر الإسلام والمسلمين لأن هذا وعده في الذكر الحكيم..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق