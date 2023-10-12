اجتماعات مراكش.. بوريطة يتباحث مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

هبة بريس ـ الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بمراكش، مباحثات مع عدد من المسؤولين الأجانب، في مقدمتهم أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة و ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة إلى غاية 15 أكتوبر الجاري.

وخلال هذه المباحثات جرى استعراض آفاق التعاون الثنائي، حيث جددت المسؤولة الأممية التأكيد على الاستعداد لمواصلة تعزيز العلاقات مع المغرب.

كما أعربت المسؤولة الأممية عن خالص تعازيها للشعب المغربي على إثر الزلزال الذي ضرب المملكة يوم 8 شتنبر الماضي والذي خلف العديد من الضحايا، معبرة عن تضامنها ودعمها للمغرب في مواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.

وفي هذا الصدد، أشادت أمينة محمد بالمقاربة متعددة الأبعاد التي تنهجها السلطات المغربية، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتجاوز آثار الزلزال.

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