الجامعة تتعاقد مع مدرب بطلات العالم للإشراف على المنتخب النسوي عوض بيدروس

2023-10-12 / 19:01
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هبة بريس ـ رياضة

تعاقدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع المدرب الاسباني فيلدا رودريغيز لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية في المرحلة المقبلة خلفا للسيد رينالد بيدروس الذي انتهت مهامه مع تقديم الشكر له على العمل الذي أنجزه خلال مهمته على رأس المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية وخاصة التأهل للدور الثاني من منافسات كأس العالم.

وسبق لفيلدا رودريغيز ان توج صحبة المنتخب الاسباني بآخر نسخة من كأس العالم للسيدات التي أقيمت مؤخرا مناصفة ما بين استراليا ونيوزيلندا.

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