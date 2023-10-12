جيهان كيداري تكشف لهبة بريس تفاصيل دورها في “المختفي”

نجلاء مزيان: هبة بريس

كشفت الفنانة المغربية جيهان كيداري في تصريح خاص لجريدة هبة بريس عن تفاصيل دورها في السلسلة البوليسية “المختفي”.

وصرحت جيهان أن الدور الذي جسدته هو مركب، في إشارة منها أن المتلقي المغربي سيتعرف على شخصية “زينب” بشكل تدريجي خلال الحلقات القادمة.

وأفادت المتحدثة ذاتها أن العمل الدرامي البوليسي مليء بالتشويق، كما يحمل العديد من المفاجآت على مستوى الأحداث و كذا الشخصيات.

وفي سياق منفصل، علقت بطلة سلمات أبو البنات عن الأمومة بالنسبة لها قائلة ” الأمومة هو حلم”.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6