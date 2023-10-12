المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يتعادل مع كوريا الجنوبية

2023-10-12 / 18:26
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هبة بريس ـ رياضة

تعادل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بنتيجة هدف لمثله في المباراة التي جمعته يومه الخميس 12 أكتوبر 2023 بمنتخب كوريا الجنوبية.

وتدخل المباراة في إطار الدوري الدولي لكوريا الجنوبية.

وسجل هدف المنتخب الوطني لاقل من 20 سنة في لقاء اليوم اللاعب رضا العلاوي في الدقيقة 90.

وكان المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة قد فاز بنتيجة 5 أهداف دون مقابل في أول مباراة له في هذه البطولة الدولية والتي جمعته بمنتخب الفيتنام.

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