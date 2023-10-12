ايمانويل ماكرون

ماكرون يعلن بداية المناقشات بشأن الرهائن الفرنسيين لدى “حماس”

2023-10-12 / 18:24
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هبة بريس _ متابعة

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بداية المناقشات بشأن الرهائن الفرنسيين لدى حركة حماس بقطاع غزة وفق مانقلته قناة “بي اف ام تيفي” الفرنسية .

وقال المصدر ذاته ان ماكرون أخبر رؤساء الاحزاب السياسية الفرنسية بنية باريس ايجاد قنوات من اجل مناقشة مسالة الرهائن الفرنسيين داخل قطاع غزة بعد تنفيذ حركة حماس لعملية “طوفان الاقصى ” التي أسفرت عن أسر عدد من الرهائن الاسرائليين بينهم فرنسيين بحسب القناة الفرنسية .

وأبقت المحكمة الإدارية في باريس على الحظر المفروض على المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين .

وفي وقت سابق، أمر وزير الداخلية جيرالد دارمانين بحظر “المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لأنها من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام” بحسب القناة الفرنسية .

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