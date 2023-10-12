ماكرون يعلن بداية المناقشات بشأن الرهائن الفرنسيين لدى “حماس”
هبة بريس _ متابعة
أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بداية المناقشات بشأن الرهائن الفرنسيين لدى حركة حماس بقطاع غزة وفق مانقلته قناة “بي اف ام تيفي” الفرنسية .
وقال المصدر ذاته ان ماكرون أخبر رؤساء الاحزاب السياسية الفرنسية بنية باريس ايجاد قنوات من اجل مناقشة مسالة الرهائن الفرنسيين داخل قطاع غزة بعد تنفيذ حركة حماس لعملية “طوفان الاقصى ” التي أسفرت عن أسر عدد من الرهائن الاسرائليين بينهم فرنسيين بحسب القناة الفرنسية .
وأبقت المحكمة الإدارية في باريس على الحظر المفروض على المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين .
وفي وقت سابق، أمر وزير الداخلية جيرالد دارمانين بحظر “المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لأنها من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام” بحسب القناة الفرنسية .
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7 تعليقات
برافو حماس
حماس رهنت جل العالم
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
ماذا يفعلون هناك اذا كانوا فرنسيين ؟
والله الله ينصركم يا اقوى مجاهدين علا ارض فلسطين
الله اكبر يارب اجعلهم تحت ايديهم وانصرهم عليهم حطب جهنم
في رايي لا مفاودات في الوقت الراهن نحن في حرب يا ارهابيين