إدارة سعد لمجرد تكشف لهبة بريس حقيقة “الديو” بين لمجرد و عمور

2023-10-12 / 18:33
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تداولت العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة خبر يفيد انتهاء النجم المغربي سعد لمجرد من تصوير فيديو كليب جديده الفني رفقة النجم المغربي حاتم عمور.

وأضافت المصادر عينها أن النجمين صورا جميع مشاهد الفيديو كليب بالديار الفرنسية.

وفي هذا الصدد، تواصلت جريدة هبة بريس مع إدارة أعمال النجم سعد لمجرد و التي أكدت بدورها صحة الأخبار المتداولة حول وجود مشروع ديو بين الفنانين المغربيين، نافية أن يكونا قد قاما بتصوير الفيديو كليب.

وجدير بالذكر أن سعد لمجرد أطلق في وقت سابق أغنية “قلي متى” والتي حققت نسبة مشاهدة عالية تخطت 171 مليون في ظرف ثلاثة أشهر.

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