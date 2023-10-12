عمر هلال

هلال : ممثل الجزائر لايحترم الوحدة الترابية كون عمر بلاده لايتجاوز 60 سنة

2023-10-12 / 17:41
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اس.بويعقوبي – هبة بريس

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يوم الأربعاء بنيويورك، أن المغرب، وعلى عكس الجزائر، ملتزم بحزم بالتسوية النهائية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

ورد هلال، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، على مغالطات ممثل الجزائري الذي حاول ترديد اسطوانة النظام العسكري المشروخة بخصوص الصحراء المغربية ، مشيرا الى ان سفير الجزائر لدى الهيئة الأممية يجد صعوبة في استيعاب مفهوم الوحدة الترابية لأن عمر بلاده لايتجاوز 60 سنة .

وذكر هلال ممثل الجزائر بالتاريخ العريق للمملكة المغربية الممتد على مدى قرون طويلة من الزمن ، لافتا الى أن “المغرب، وعلى عكس الجزائر، ملتزم بحزم بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، من أجل الحفاظ على استقرار، وأمن، وازدهار منطقته المغاربية وخارجها”.

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‫11 تعليقات

  4. الجزائر فاشلة في جميع الميادين مشروعها الوحيد هو محاولة فصل المغرب عن صحرائه وسرقة ثرات وتقاليد وثقافة وتاريخ المغرب ..

  5. ‏هنيئا للمملكة المغربية الشريفة باحتضان المونديال 2030 وهنيئا للجزائر باحتضان البوليساريو ..

  11. بفضل جهود القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.والديبلوماسية المغربية الحكيمة والسفير الدائم للأمم المتحدة السيد عمر هلال يتكون ضربة قاضية لجارة السوء..

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