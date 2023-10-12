هلال : ممثل الجزائر لايحترم الوحدة الترابية كون عمر بلاده لايتجاوز 60 سنة

اس.بويعقوبي – هبة بريس

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يوم الأربعاء بنيويورك، أن المغرب، وعلى عكس الجزائر، ملتزم بحزم بالتسوية النهائية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

ورد هلال، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، على مغالطات ممثل الجزائري الذي حاول ترديد اسطوانة النظام العسكري المشروخة بخصوص الصحراء المغربية ، مشيرا الى ان سفير الجزائر لدى الهيئة الأممية يجد صعوبة في استيعاب مفهوم الوحدة الترابية لأن عمر بلاده لايتجاوز 60 سنة .

وذكر هلال ممثل الجزائر بالتاريخ العريق للمملكة المغربية الممتد على مدى قرون طويلة من الزمن ، لافتا الى أن “المغرب، وعلى عكس الجزائر، ملتزم بحزم بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، من أجل الحفاظ على استقرار، وأمن، وازدهار منطقته المغاربية وخارجها”.

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