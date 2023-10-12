محامو طنجة ينظمون وقفة احتجاجية تضامنا مع فلسطين

2023-10-12 / 17:03
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هبة بريس – مكتب طنجة

دخل المحامون على مستوى هيئة طنجة ، اليوم الخميس، في شكل احتجاجي تضامني مع القضية الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة .

وخاض أصحاب البذلة السوداء، صباح اليوم، بقلب محكمة الاستئناف بطنجة ، احتجاجا، رافعين خلاله شعارات منددة بالعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة من قبيل: “هذا صوت الدفاع.. فلسطين لا تباع”، و”هذا صوت المحامي.. فلسطين في دمي”، و”بالروح بالدم.. نفديك يا أقصى”.

جدير بالذكر ان الاراضي الفلسطينية تشهد تطورات خطيرة اثر القصف اليومي الذي يشنه الطيران الحربي الاسرائيلي على قطاع غزة والذب أسفر عن استشهاد مائات المدنيين، ردا على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة حماس داخل المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة .

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‫7 تعليقات

  4. احسنتم يا اساتدة المحامات بي عروسة الشمال علا وقفتكم هده علا الاقل عبرتم علا مابي قلوبكم

  6. الا متا نفدي فلسطين بالهتافات والاناشيد وهم يدهبون بالالوفات يوميا يجب وقف هدا الايرهاب الصهيوني

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