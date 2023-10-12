بمراكش..أخنوش يستعرض الدينامية الاقتصادية والاستثمارية للمغرب

2023-10-12 / 16:51
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هبة بريس

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش اليوم الخميس بمراكش، محادثات مع المديرة العامة لمنظمة ‏التجارة العالمية، نجوزي إن أوكونجو إيويالا، حيث تطرقت لأهمية تطوير المبادلات التجارية على المستوى الدولي، وتشجيع مجموعة من ‏القطاعات الواعدة بالقارة الإفريقية، منها قطاع السيارات والطائرات والصناعات ‏الغذائية.

وكانت المحادثات التي حضرها وزير الصناعة والتجارة، بحسب تدوينة بالصفحة الرسمية لرئيس الحكومة على منصات التواصل الاجتماعي، مناسبة لبسط وجوه الدينامية الاقتصادية والاستثمارية التي ‏يشهدها المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس.

ونوهت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، بالتطور الاقتصادي للمملكة، والذي تعكسه دينامية ‏المغرب داخل من منظمة التجارة العالمية، مشيدة بنجاح بلادنا في تنظيم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين.

كما هنأت المسؤولة الأممية، المغرب على صموده عقب الزلزال واحتضان هذه الاجتماعات بمراكش من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، بمشاركة أزيد من 14 شخصية من مختلف بقاع المعمورة.

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