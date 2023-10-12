غارات مكثفة على غزة وحصيلة القتلى تجاوزت 1400
هبة بريس _ وكالات
، أطلقت المقاومة في غزة رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وحيفا، فيما تواصل قوات الاحتلال تدمير الأحياء السكنية واستهداف المدنيين في قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية إلى 1417 وإصابة 6268 آخرون، في حين ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين على يد المقاومة الفلسطينية إلى 1300 _ تقول الجزيرة _
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16 تعليقات
انا لله وانا اليه راجعون
لا حول ولاقوة الا بالله العلي
أظن على كل مسلم ان يخرج ويحتج للشعب غزة المظلوم
حسبنا الله ونعم الوكيل لماذا لم تتحرك دول العرب لمساعدة فلسطين بما فيهم المغرب والجزائر
من لا يحزن على غزة واخوننه فهو لديه مشكل في دينينه
أطلب من الشعب المغرب الحر المسلم الغيور ان ينهض لحيتج احتجات مسالمة لبلده
على المجاهدين في كل بقاع العالم ان يهبوا لنصرة اخوتهم في فلسطين وتحرير القدس من الصهاينة الكفرة.لقد حان الوقت لمحو الخنازير من الوجود. شخصيا كنت اعتقد ان السلام مع الاسرائليين ممكن, لكن اليوم تيقنت وتذكرت ان الله اوصانا لنكون حذرين من غدر وخدعة اليهود.ايها المسلمون هذا وقت الكفاح والدفاع عن مقدسات المسلمين.
على المغرب ان يطرد فورا ممثل اليهود في بلادنا الطاهرة.الشعب الشعب المغربي هو القادر عن حماية وحدته الترابية ولا ننتظر الصهاينة الانجاس ان يحموننا.تلك الاوهام لن تنفعنا.يا امير المؤمنين, لاخير في اليهود.عقيدتهم تشتيت وتدمير كل ما هو مسلم.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يجب على الدول العربية مساندة القضية الفلسطينية العادلة..
كلنا غزة ونتمنى ان يكون هناك حداد ..
علي الشعوب العربية و الإسلامية الإستعداد للحرب الشاملة المذكورة في المصحف الكريم ..
المغرب يعرب عن تضامنه المطلق مع فلسطين ملكا وشعبا وحكومة ..
اصبروا و صابروا إن بعد العسر يسر بإذن الله موتاكم في الجنة و جيفهم في النار فرح قريب بإذن الله و سبيلنا اليكم الدعاء…
حسبنا الله ونعم الوكيل.ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..
سدد الله خطاكم وحفظكم ونصركم نصرا عزيزا. ورحم موتاكم ..
اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وكن فى عونهم وعون من عاونهم وأمددهم بمدد من عندك ..
اللهم ربي انت العليم الخبير بعبادك ربي كن مع غزة وأهلها وانصرهم على عدوهم الجبروت ..