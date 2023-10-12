مراكش : “مرصد لحماية المال العام ” يعلق وقفة احتجاجية

2023-10-12 / 16:12
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام عن تأجيل وقفته الاحتجاجية المزمع تنظيمها اليوم الخميس 12 اكتوبر الجاري ، أمام استئنافية مراكش للتحسيس بمخاطر جرائم نهب المال العام و تأثيرها على تنزيل الخطب و التعليمات الملكية السامية , حيث أن هذه الجرائم تؤثر على المسيرة التنموية و تساهم في تصنيف المغرب في مراتب دنيا في التصنيفات الدولية كما أنها تعيق الاستثمار و جلب المستثمرين .

أكد المرصد الوطني في بلاغ له ، أن تنسيقيته بجهة مراكش اسفي ، أن أسباب استفحال هذا النوع من الجرائم الذي يكلف الاقتصاد المغربي تكلفة باهضة هو ضعف الرقابة القبلية خصوصا من طرف رجال السلطة و ضعف ربط المسؤولية بالمحاسبة و طول مدة الأبحاث و المحاكمات ما يعزز فقد الثقة بين المواطن و المؤسسات و يساهم في تفشي العزوف الانتخابي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محامو طنجة ينظمون وقفة احتجاجية تضامنا مع فلسطين

محامو طنجة ينظمون وقفة احتجاجية تضامنا مع فلسطين

2023-10-12 / 17:03
Photo of جنايات فاس تحيل رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب على التحقيق

جنايات فاس تحيل رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب على…

2023-10-12 / 14:49
Photo of طنجة : توقيف متهمين بالاختطاف والاحتجاز والنصب وانتحال صفة

طنجة : توقيف متهمين بالاختطاف والاحتجاز والنصب وانتحال صفة

2023-10-12 / 14:36
Photo of مقاضاة سيدة تهجمت على أستاذة بجماعة عين الشقف بمولاي يعقوب

مقاضاة سيدة تهجمت على أستاذة بجماعة عين الشقف بمولاي…

2023-10-12 / 14:06
Photo of أكادير..”التسويق الهرمي” يطيح بسيدة

أكادير..”التسويق الهرمي” يطيح بسيدة

2023-10-12 / 13:16
Photo of يهم مهنيي الطاكسيات ..تحديد نهاية السنةالجارية موعد إستبدال الاسطول القديم

يهم مهنيي الطاكسيات ..تحديد نهاية السنةالجارية موعد إستبدال الاسطول…

2023-10-12 / 12:58
Photo of تخفيض حكم بالسجن في حق الناشطة “سعيدة العلمي”

تخفيض حكم بالسجن في حق الناشطة “سعيدة العلمي”

2023-10-12 / 11:39
Photo of البيجيدي “يطالب بإعلان ” ديفيد غوفرين” شخصا غير مرغوب فيه

البيجيدي “يطالب بإعلان ” ديفيد غوفرين” شخصا غير مرغوب…

2023-10-12 / 11:26
Photo of مكناس..انطلاق حملة لجراحة الجلالة بمستشفى مولاي إسماعيل.

مكناس..انطلاق حملة لجراحة الجلالة بمستشفى مولاي إسماعيل.

2023-10-12 / 10:38
Photo of الصحراء …”لجنة أممية”تؤكد مجددا إقبار خيار الاستفتاء نهائيا

الصحراء …”لجنة أممية”تؤكد مجددا إقبار خيار الاستفتاء نهائيا

2023-10-12 / 10:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق