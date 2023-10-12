مراكش : “مرصد لحماية المال العام ” يعلق وقفة احتجاجية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام عن تأجيل وقفته الاحتجاجية المزمع تنظيمها اليوم الخميس 12 اكتوبر الجاري ، أمام استئنافية مراكش للتحسيس بمخاطر جرائم نهب المال العام و تأثيرها على تنزيل الخطب و التعليمات الملكية السامية , حيث أن هذه الجرائم تؤثر على المسيرة التنموية و تساهم في تصنيف المغرب في مراتب دنيا في التصنيفات الدولية كما أنها تعيق الاستثمار و جلب المستثمرين .

أكد المرصد الوطني في بلاغ له ، أن تنسيقيته بجهة مراكش اسفي ، أن أسباب استفحال هذا النوع من الجرائم الذي يكلف الاقتصاد المغربي تكلفة باهضة هو ضعف الرقابة القبلية خصوصا من طرف رجال السلطة و ضعف ربط المسؤولية بالمحاسبة و طول مدة الأبحاث و المحاكمات ما يعزز فقد الثقة بين المواطن و المؤسسات و يساهم في تفشي العزوف الانتخابي.

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